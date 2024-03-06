Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail zulmü İngiliz basınında: Esir Filistinlilere dayak ve cinsel saldırı!

İsrail zulmü İngiliz basınında: Esir Filistinlilere dayak ve cinsel saldırı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail zulmü İngiliz basınında: Esir Filistinlilere dayak ve cinsel saldırı!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiliz basınında çıkan haberlerde İsrail güçlerinin, esir Filistinlileri dayak, kötü muamele ve tehdit yoluyla itirafa zorladıkları belirtildi. Kötü muameleler arasında dayak, tutuklulara ve ailelerine zarar verme tehditleri, köpek saldırıları, su, yemek, uyku ve tuvaletten mahrum bırakma, alıkonulanların üzerine idrar yapma gibi davranışlar yer aldı. 

İsrail zulmünün sürdüğü abluka altındaki Gazze'de can kaybı 31 bine yaklaştı. Tam kuşatma altındaki kentte kıtlık felaket düzeyini aştı, onlarca çocuk açlıktan öldü. 

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) raporunda zulmün boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

DAYAK, KÖTÜ MUAMELE, TEHDİT...

İngiliz The Guardian gazetesinin UNRWA'nın hazırladığı rapora dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri, alıkoydukları Filistinlilere gözaltı merkezlerinde kötü muamelede bulunuyor.

İsrail zulmü İngiliz basınında: Esir Filistinliler dayak ve cinsel saldırı! - 1. Resim

Büyük ölçüde BM personelinin insani destek sağlamak üzere hazır bulunduğu Kerem Şalom geçiş noktasında serbest bırakılan Filistinlilerle yapılan görüşmelere dayanan raporda,İsrail güçlerinin alıkoydukları Filistinlilerden dayak, kötü muamele ve tehditler yoluyla zorla itiraf elde etmeye çalıştıkları belirtildi.

Raporda bildirilen kötü muamele yöntemleri arasında, dayak, tutuklulara ve ailelerine zarar verme tehditleri, köpek saldırıları, kişinin onuruna hakaret ve aşağılama, su, yemek, uyku ve tuvaletten mahrum bırakma, alıkonulanların üzerine idrar yapma gibi davranışlar yer alıyor.

KALICI YARALANMALARA MARUZ BIRAKILDILAR

Raporda tecavüz olmasa da yaygın cinsel saldırı iddialarına da yer verildi. Kadın tutuklular gözleri bağlıyken cinsel saldırılara maruz kaldıklarını bildirirken bazı erkek tutuklular cinsel organlarına vurulduğunu anlattı.İsrail zulmü İngiliz basınında: Esir Filistinliler dayak ve cinsel saldırı! - 2. Resim

Dayaklar arasında kafaya, omuzlara, böbreklere, boyuna, sırta ve bacaklara metal çubuklarla ve silah ve çizme dipçikleriyle kuvvetle vurmanın da dahil olduğunun belirtildiği raporda, şiddetli dayak nedeniyle bazı kişilerin kaburgalarının kırıldığı, omuzlarının ayrıldığı ve kalıcı yaralanmalara maruz kaldıkları aktarıldı. 

İSRAİL BASINI YALANLADI

İsrail ordusu ise konuya ilişkin açıklamasında iddiaların doğru olmadığını savundu.

Guardian gazetesi, rapordaki ifadelerin insan hakları örgütleri tarafından toplanan bilgilerle tutarlı olduğunu bildirdi.

 

Rapora göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 binden fazla Filistinliyi alıkoyarken aralık ayında aralarında çocuklar, kadınlar ve UNRWA personelinin de olduğu 1002 esiri serbest bıraktı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilere yönelik kötü muameleleri sık sık sosyal medyada yayınlanan görüntülere yansıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zelenskiy, Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor - DünyaGazze, Tahıl Koridoru ve Rusya masadaBiden talimat verdi: Amerikan ordusu Gazze'ye gidiyor! - DünyaAmerikan ordusu Gazze'ye gidiyor!Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Dünya"Müttefik ruhuna uyun, PKK'yla ilişkinizi kesin"İsveç artık NATO korumasında! Stoltenberg duyurdu, belgeler ABD'de - Dünyaİsveç resmen NATO'nun 32. üyesi olduABD'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - DünyaHedefte 3 ABD kuruluşu var! Yaptırımla tehdit ettiErmenistan'da bir adam, "Paşinyan gitsin" diye kendini yakmaya çalıştı - DünyaSokak ortasında kendini yakmaya çalıştıİsrail'in katliamına destek veren Fransa Meclis Başkanı, geri adım attı - Dünyaİsrail'in katliamına destek vermişti! Geri adım attı
Sonraki Haber Yükleniyor...