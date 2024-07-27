İsrail'den 'güvenli' ilan ettiği Han Yunus için yeni karar: Derhal tahliye edin

Hayatını kaybedenlerin çoğunu kadın ve çocuklar oluştururken, işgalci İsrail ordusunun son hedefi ise Han Yunus oldu. Daha önce 'güvenli bölge' ilan edilen Han Yunus'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

"HAN YUNUS'U TAHLİYE EDİN"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce 'güvenli' bölge olarak açıkladığı bazı yerlere 'operasyon düzenleneceğini' ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

EL-MEVASİ'Yİ İŞARET ETTİ

Adraee, İsrail'in 'güvenli bölge' olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin 'derhal ve geçici olarak' El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

BİNLERCE GAZZELİ BÖLGEYİ TERK EDİYOR

İsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.