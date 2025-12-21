İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Filistinli esirler için timsahlarla çevrili bir tesis kurulmasını önerdiği ortaya çıktı. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre söz konusu insanlık dışı teklif, cezaevi yetkilileriyle yapılan resmi bir toplantıda gündeme gelirken, öneri hem İsrail içinde hem de uluslararası alanda büyük tepki topladı.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’, Filistinli esirler için “timsahlarla çevrili bir tesis” kurulmasını önerdi.

KANAL 13 AÇIKLADI: KAN DONDURDAN TEKLİF MASADA

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, İsrail Cezaevi Servisi yetkililerinin Ben-Gvir tarafından sunulan olağan dışı bir öneriyi değerlendirdiğini yazdı.

Haberde, "Güvenlik mahkumları için timsahlarla çevrili bir tesis kurulması ve kaçma girişimlerinin bu şekilde engellenmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail’den kan donduran zulüm! Filistinli esirleri timsahlarla dolu tesislere kapatmak için harekete geçtiler

ÖNERİ CEZAEVİ TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

Ben-Gvir’in söz konusu teklifi, geçen hafta İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi ile yapılan durum değerlendirme toplantısında dile getirdiği aktarıldı.

YER OLARAK GOLAN SINIRINA YAKIN BÖLGE KONUŞULUYOR

Haberde, planlanan tesisin İsrail’in kuzeyinde, Hamat Gader bölgesine yakın bir noktada kurulmasının gündemde olduğu kaydedildi. Bölgenin, işgal altındaki Golan Tepeleri ile Ürdün sınırına yakın bir konumda bulunduğu, çevresinde timsah çiftliği ve hayvanat bahçesi yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

İDAM ÇAĞRISINDAN TİMSAHLI TESİS FİKRİNE

Ben-Gvir’in daha önce de Filistinli tutuklular için idam cezası talep ettiği biliniyor. İsrail Meclisi’nde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü görüşmelerinin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER VE ESİR SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

İsrail merkezli Walla haber sitesinin aktardığına göre, Ben-Gvir’in göreve başladığı 2022 yılı sonundan bu yana İsrail hapishanelerinde 110 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli esirlerle ilgilenen kurumlar ise İsrail cezaevlerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 bin 300 Filistinlinin tutulduğunu açıkladı.

