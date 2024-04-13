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İsrail'den Nusayrat Kampı'ndaki BM'ye ait okula çifte bombardıman!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Nusayrat Kampı&#039;ndaki BM&#039;ye ait okula çifte bombardıman!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de 190 gündür sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, Nusayrat Kampı'ndaki Filistinlilerin barındığı Birleşmiş Milletler'e ait okulu gün içerisinde ikinci kez hedef aldı. İsrail'in bombalar yağdırdığı okul, adeta harabeye döndü.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 10 binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, Nusayrat Kampı bölgesindeki BM'ye bağlı UNRWA okulunu bir gün içerisinde 2'inci defa bombaladı. Peş peşe saldırılar sonrası BM'ye ait okul harap bir hale geldi.

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ÇOK SAYIDA FİLİSİTİNLİ YARALANDI

Ayrıca sağlık kaynakları, İsrail'in son saatlerde Nusayrat Kampı'nın kuzeyindeki bölgeleri hedef alan bir dizi hava ve topçu saldırısı düzenlediğini, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'den Nusayrat Kampı'ndaki BM'ye ait okula çifte bombardıman! - 1. Resim

24 SAAT İÇERİSİNDE BİR SALDIRI DAHA

Bu, İsrail'in "Yeni Kamp Ortak İlköğretim Okulu" adını taşıyan okula 24 saatten kısa süre içinde düzenlediği ikinci bombardıman oldu.

İsrail 10 Nisan'dan bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırılar düzenliyor.

İsrail'den Nusayrat Kampı'ndaki BM'ye ait okula çifte bombardıman! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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