İsrail Refah'taki çadırları bombaladı! Çok sayıda ölü var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Filistinlilerin çadırlarını bombaladı, 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altına alıp bombalamaya devam ediyor. Bölgedeki zulüm sürerken, can kaybı 40 bine yaklaştı. Son dönemde özellikle sivillerin sığındığı alanları hedef alan İsrail, saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İsrail, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurdu. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde Filistinli de yaralandı. Saldırıların devam ettiği ve İsrail ordusunun bölge çevresinde toprak barikatlar kurduğu aktarıldı.

'GÜVENLİ BÖLGELER' ARASINDAYDI

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.