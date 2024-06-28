Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail Refah'taki çadırları bombaladı! Çok sayıda ölü var

İsrail Refah'taki çadırları bombaladı! Çok sayıda ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Refah&#039;taki çadırları bombaladı! Çok sayıda ölü var
İsrail, Gazze Şeridi, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Filistinlilerin çadırlarını bombaladı, 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altına alıp bombalamaya devam ediyor. Bölgedeki zulüm sürerken, can kaybı 40 bine yaklaştı. Son dönemde özellikle sivillerin sığındığı alanları hedef alan İsrail, saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İsrail, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurdu. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde Filistinli de yaralandı. Saldırıların devam ettiği ve İsrail ordusunun bölge çevresinde toprak barikatlar kurduğu aktarıldı.

'GÜVENLİ BÖLGELER' ARASINDAYDI

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
EPDK yüzde 38'lik elektrik zammı 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacakAK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi, trafik kazasında hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de beyaz çift, siyahi çocukları köle olarak kullandı! Komşuların anlattıkları kan dondurdu - DünyaABD'de beyaz çift, siyahi çocukları köle olarak kullandı!Yine anlaşmayı ihlal etti! Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bu kez 'baraj' krizi - DünyaKuzey Kore ile Güney Kore arasında 'baraj' kriziTartışmayı kim kazandı? Biden zorlandı, "Trump için açık zafer" yorumları yapıldı - DünyaDünyanın konuştuğu tartışmayı kim kazandı?Avustralya'da 'mantar jelibonu' alarmı! 5 kişi hastanelik oldu, semptomları korkuttu - Dünya'Mantar jelibonu' alarmı! 5 kişi hastanelik olduPeru'da 7 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi - Dünya7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildiİsrail'in "Lübnan'ı taş devrine çeviririz" tehdidine, Hizbullah'tan misilleme - Dünya"Lübnan'ı taşa çeviririz" sözleri bardağı taşırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...