İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında koyun otlatan 4 çocuğu kaçırdı.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Tel el-Ahmar el-Garbi bölgesi yakınlarında koyun otlatan 4 Suriyeli çocuk, İsrail askerleri tarafından sınır hattında alıkonularak askeri bir noktaya götürüldü.

ÇOCUKLARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Suriye resmi haber ajansı (SANA), alıkonulan çocuklardan üçünün el-Aşa, birinin ise el-Asbah köyünden olduğunu duyurdu.

Çocukların hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair İsrail kanadından herhangi bir açıklama yapılmadı.

SINIRDA SİSTEMATİK GÖZALTI POLİTİKASI

Geçtiğimiz Perşembe günü de el-Aşa köyünden iki çocuk benzer şekilde koyun otlatırken alıkonulmuştu.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte İsrail, Kuneytra genelinde 40’tan fazla sivili alıkoydu.

İŞGAL GENİŞLİYOR: 12 BİN DÖNÜM ARAZİ EL KONULDU

İsrail, Suriye’deki otorite boşluğunu fırsat bilerek sınır hattındaki işgalini derinleştiriyor. Son verilere göre İsrail ordusu bölgede 9 yeni askeri üs inşa etti.

Yaklaşık 12 bin dönümlük stratejik araziyi fiilen işgal ederek kontrolü altına aldı.

1974 ANLAŞMASI RAFTA: ŞAM YÖNETİMİ TEPKİLİ

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalındaki bu baskınlarını ve sivillere yönelik tacizlerini, 1974 yılında imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık bir ihlali olarak nitelendirilmeye devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası