İsrail’den Suriye sınırında yeni provokasyon: 4 çocuğu kaçırdılar
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında koyun otlatan 4 çocuğu kaçırdı.
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Tel el-Ahmar el-Garbi bölgesi yakınlarında koyun otlatan 4 Suriyeli çocuk, İsrail askerleri tarafından sınır hattında alıkonularak askeri bir noktaya götürüldü.
ÇOCUKLARIN AKIBETİ BELİRSİZ
Suriye resmi haber ajansı (SANA), alıkonulan çocuklardan üçünün el-Aşa, birinin ise el-Asbah köyünden olduğunu duyurdu.
Çocukların hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair İsrail kanadından herhangi bir açıklama yapılmadı.
SINIRDA SİSTEMATİK GÖZALTI POLİTİKASI
Geçtiğimiz Perşembe günü de el-Aşa köyünden iki çocuk benzer şekilde koyun otlatırken alıkonulmuştu.
Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte İsrail, Kuneytra genelinde 40’tan fazla sivili alıkoydu.
İŞGAL GENİŞLİYOR: 12 BİN DÖNÜM ARAZİ EL KONULDU
İsrail, Suriye’deki otorite boşluğunu fırsat bilerek sınır hattındaki işgalini derinleştiriyor. Son verilere göre İsrail ordusu bölgede 9 yeni askeri üs inşa etti.
Yaklaşık 12 bin dönümlük stratejik araziyi fiilen işgal ederek kontrolü altına aldı.
1974 ANLAŞMASI RAFTA: ŞAM YÖNETİMİ TEPKİLİ
Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalındaki bu baskınlarını ve sivillere yönelik tacizlerini, 1974 yılında imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık bir ihlali olarak nitelendirilmeye devam ediyor.