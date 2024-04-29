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İsrail'e destek karşılıksız kalmıyor... Bir darbe de KFC'ye!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;e destek karşılıksız kalmıyor... Bir darbe de KFC&#039;ye!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li ünlü fast food zinciri KFC, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle başlatılan boykotun ardından Malezya'daki 108 şubesini geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.

Çince yayın yapan Nanyang Siang Pau gazetesinin Google Haritalar'a dayandırdığı bilgiye göre, KFC'nin Malezya'daki sahibi ve operasyonlarını yürüten QSR Brands, ülke genelinde 108 şubesinde faaliyetleri geçici olarak durdurdu.

1 HAFTADIR MÜŞTERİ GELMİYOR

Başkent Kuala Lumpur'un Jalan Ipoh, Jalan Sultan ve Tamam Melavati bölgelerindeki KFC şubelerinin kapalı olduğu görüldü. Çalışanlar, son 1 haftadır müşteri olmadığı gerekçesiyle şubelerin kapalı olduğunu kaydetti.

Malezya'nın Kelantan eyaletinde KFC şubelerinin yüzde 80'i geçici olarak kapatıldı. Bunu, 15 şubenin kapatıldığı Johor eyaleti izledi.

MALEZYA'DAKİ ŞUBELERİN 6'DA 1'İ KAPATILDI

QSR Brands, gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. KFC'nin Malezya'da 600'ün üzerinde şubesi bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor.

BOYKOT AMACINA ULAŞIYOR

ABD'li restoran zinciri KFC de McDonald's, Pizza Hut, Starbucks, Domino's, Unilever ve Nestle gibi şirketlerle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı. Geçtiğimiz dönemlerde McDonald's, uğradığı boykot sonucu "ciddi düzeyde" maddi kayba uğradığını açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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