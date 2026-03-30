ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 31. gününde, Necef Çölü’ndeki Uvda Hava Üssü’nde görevli bir personelin, İran istihbaratıyla iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

İsrail basınında (N12) yer alan bilgilere göre, Ali Gabar isimli İsrail vatandaşı Telegram üzerinden İran istihbaratı ile bağlantı kurdu.

N12’nin ulaştığı iddianameye göre Gabar Uvda Hava Üssü’ndeki çıkış rotalarını, askerlerin yatakhanelerini ve gizli tesisleri saniye saniye filme alarak Tahran’a servis etti.

"BİRKAÇ YÜZ DOLAR İÇİN"

Gabar’ın PayPal ve dijital cüzdanlar üzerinden yalnızca birkaç yüz dolar aldığı öne sürüldü.

Savcılar, 23 yaşındaki Ali Gabar’ın temas kurduğu kişilerin İranlı olduğundan şüphelenmesine rağmen operasyona devam ettiğini açıkladı.

Gabar hakkında, İran istihbaratıyla temas kurduğu, üsse ait görüntüleri paylaştığı ve bu faaliyetleri karşılığında yüzlerce dolar aldığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

