Son günlerde uluslararası kamuoyunda dikkatler İran’ın enerji altyapısında kritik rol oynayan Hark Adası’na çevrildi. ABD basınında yer alan iddialar ve Donald Trump’ın açıklamaları ''Hark Adası nerede, neden önemli?'' sorularıyla küçük ama etkisi büyük adayı yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı.

Hark Adası nerede, neden önemli soruları kamuoyunca araştırılırken Trump'ın "Belki Hark Adası'nı alırız, belki almayız. Çok fazla seçeneğimiz var. Ayrıca bu, bir süre orada bulunmamız gerektiği anlamına gelir." sözleri de gündeme bomba gibi düştü.

Hark Adası nerede, neden önemli? İran petrol ihracatının kilit noktası Hark Adası!

HARK ADASI NEREDE?

Hark Adası Basra Körfezi üzerinde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında konumlanıyor. Buşehr eyaletine bağlı olan ada hem karaya hem de bölgedeki önemli limanlara yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Adanın yüzölçümü oldukça sınırlı olmasına rağmen enerji altyapısı açısından kritik bir noktada yer alıyor.

HARK ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

Hark Adası İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği ana merkez olarak biliniyor.

Ülke genelinde çıkarılan ham petrol, deniz altı boru hatlarıyla adaya ulaştırılıp burada depolandıktan sonra dev tankerlerle uluslararası pazarlara gönderiliyor. İran ekonomisinin bel kemiğini oluşturan Hark Adası enerji ticaretinde kilit bir rolde.

İran petrolünün en büyük alıcıları arasında ise Çin var. Normal şartlarda yılda 950 milyon varil petrol ihracatı yapılan Hark Adası'ndan ABD yaptırımları nedeniyle fiili ihracat kapasitenin yaklaşık yüzde 60–65’inde seyrediyor.

Adanın stratejik değerini artıran en önemli unsurlardan biri ise doğal derin su limanına sahip olması. İran kıyılarının büyük bölümünde sığ sular bulunurken, Hark Adası çevresindeki derinlik, büyük tonajlı petrol tankerlerinin rahatlıkla yanaşmasına imkan tanıyor.

Geniş depolama kapasitesi ve yüksek yükleme hacmi sayesinde enerji akışının sürekliliğini sağlayan ada aynı zamanda sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor. Bu nedenle Hark Adası, sadece ekonomik değil askeri ve jeopolitik açıdan da bölgedeki en kritik noktalardan biri.

HARK ADASINDA YAŞAYAN VAR MI, NÜFUSU KAÇ?

Hark Adası'nın nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor. Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor.

