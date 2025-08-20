İsrail'in "en tehlikeli" olarak nitelenen E1 işgal planı resmen onaylandı! "Batı Şeria'yı ikiye bölecekler"

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Ma’ale Adumim yerleşim birimini birleştirmeyi amaçlayan tartışmalı E1 yerleşim planına resmî onay verdi.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in desteğiyle yürürlüğe giren plan, bölgede 3.400’den fazla yasa dışı konut biriminin inşasını içeriyor.

Plan, Batı Şeria’yı ortadan ikiye bölecek, Doğu Kudüs’ü Filistin topraklarından koparacak ve coğrafi olarak bütünleşik bir Filistin devletinin kurulmasını neredeyse imkânsız hale getirecek.

Smotrich, projenin asıl amacının "Filistin devleti fikrini gömmek" olduğunu açıkça itiraf ederek, işgalci zihniyetin niyetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

"İSRAİL'İN BU TOPRAKLARDA HİÇBİR EGEMENLİĞİ YOK"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, projenin derhal durdurulması çağrısında bulunurken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 31 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklamayla projeyi kınadı. Açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında hiçbir meşru egemenliğinin olmadığı vurgulanarak, Doğu Kudüs başkentli 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın işgale ilişkin tavsiye kararı da yeniden teyit edildi.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK ZORUNLU TAHLİYE VE TOPRAK GASPI

E1 planı kapsamında, Khan al-Ahmar gibi bedevi topluluklar tehdit altına alınırken, yaklaşık 3.000 dönümlük Filistin toprağının da gasp edilmesi planlanıyor. İsrail ordusunun bölgede gerçekleştirdiği sistematik ev yıkımları, patlayıcı yüklü robotlar ve yoğun topçu bombardımanları eşliğinde sürerken, bu eylemler açıkça etnik temizlik uygulamalarını andırıyor.

İSRAİL İÇİNDEKİ YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ TIRMANIYOR

İsrail’in yasa dışı yerleşim politikaları yalnızca kağıt üzerinde kalmıyor; Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik fiziksel saldırılarla da sahada uygulanıyor.

Son günlerde Ramallah ve çevresindeki yerleşimlerde, silahlı Yahudi gruplar Filistin köylerine baskın düzenleyerek araçları ateşe verdi, evleri yaktı ve sivillere saldırdı. Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI: SESSİZLİK SUÇA ORTAKLIKTIR

İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği’nin de dahil olduğu çok sayıda kuruluş, İsrail’e karşı acil diplomatik ve ekonomik baskı uygulanması çağrısında bulundu. Ayrıca, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve İsrail’in işlediği suçlardan hesap vermesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devreye girmesi gerektiği vurgulandı.