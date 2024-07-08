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İsrailli askerler Filistinlilerin evlerini yakıp sosyal medyada eğlendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

7 Ekim'den itibaren Filistin topraklarında katliam yapan İsrail ordusu, sivillerin evlerine girip ateşe verdi. İsrailli askerler vahşet anlarının görüntülerini sosyal medyada paylaşıp eğlendi. Görüntüler büyük tepki toplarken, İsrailli askerlerin pişkinliği dikkat çekti.

Filistin'de soykırım yapan İsrail ordusu, Refah'ta da insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Filistinlilerin mallarını yağmalayan İsrailliler, girdikleri evleri eğlence için ateşe verdi.

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN FİLİSTİNLİLERİN EVİNİ YAKTILAR

İsrail askerlerinin saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta Filistinli aileye ait evi eğlence için yaktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, İsrail askerleri Refah'ta saldırılar nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalan Filistinli aileye ait evi ateşe verdi.

Görüntüde, evin salonunun yandığı ve bir İsrail askerinin yatak odasını da ateşe verdiği görülüyor.

İsrail askerinin yatak odasındaki süngeri deodorant ve çakmak yardımıyla yaktığı kameraya yansıyor.

İsrailli askerler Filistinlilerin evlerini yakıp sosyal medyada eğlendi - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIP EĞLENDİLER

Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ne zaman çekildiği ise belirtilmedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarla enkaza çevirdi.

Ordunun bölgeye havadan ve karadan saldırıları devam ederken, İsrail askerleri de sık sık Filistinlilere ait evleri ateşe veriyor.

İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlerin yandığı anları kameraya alarak sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan çekinmiyor.

İsrailli askerler Filistinlilerin evlerini yakıp sosyal medyada eğlendi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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