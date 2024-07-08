Hizbullah İsrail'in en önemli üslerinden biri olan Meron'u bombalayarak yok etti

Filistin'de soykırım yapan İsrail ordusu, aynı zamanda Lübnan'a da saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Anbean takip edilen İsrail sınırındaki çatışmalardan dünya gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. Hizbullah, İsrail için çok önemli olan Meron üssünü bombalayarak yok etti.

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İsrail ordusu yeni haftaya Refah'a saldırı düzenleyerek başladı. Givati ​​Tugayı'ndaki Sabar Taburu'nun komutanı Teğmen Oriel Mashiach Refah'ta hiç sivil kalmadığını öne sürerek sadece Hamas savaşçılarının bölgede olduğunu söyledi.

Temel amaçlarının rehineleri geri getirmek olduğunu hatırlatan Mashiach, "Her asker misyonu ve önemini anlıyor. Bizim görevimiz rehineleri evlerine getirmek. Görevimizi başaracağız" dedi.

GÜNEYDE TANSİYON TAVAN YAPTI

Sınırın güneyinde çatışmalar sürerken kuzey de yine tansiyon tavan yaptı.

İran destekli Hizbullah, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Hizbullah daha önce defalarca Golan Tepeleri'ni hedef aldı ancak bu saldırıyla birlikte İsrail'in bölgedeki komuta kademesi olarak en yüksek askeri üssü olan Meron hedef alındı ve yok edildi.

İsrail bu üs sayesinde Lübnan ve Suriye'deki operasyonlarını çok rahat bir şekilde planlıyor ve denetliyordu.

İSRAİL HİZBULLAH'I SUÇLADI

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışma aylardır giderek yoğunlaşıyor ve her iki tarafın da kaçınmak istediğini söylediği ve diplomatların bunu önlemek için çalıştığı geniş çaplı bir savaş korkusu bölgede artıyor.

İsrail, şiddetin artmasından Hizbullah'ı sorumlu tutuyor, Hizbullah kanadı ise İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle saldırıları bitireceğini ifade ediyor.