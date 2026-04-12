İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Basına yansıyan görüntülerde, beraberindeki fanatik Yahudilerle Aksa'nın avlusunda Talmudik dualar okuyan Ben-Gvir'in, Yahudilere has ritüeller yaptığı ve alkış tuttuğu görüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, sabah saatlerinde polis koruması altında Aksa'ya geldi. Aşırı sağcı İsrailli Bakan, beraberinde bir grup fanatik Yahudi ile İsrail'in İran'a saldırıları bahane ederek ibadete kapattığı ve 41 gün sonra tekrar açılan Mescid-i Aksa'ya provokatif bir baskın düzenledi.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL BASKIN

Basına yansıyan görüntülerde, beraberindeki fanatik Yahudilerle Aksa'nın avlusunda Talmudik dualar okuyan Ben-Gvir'in, Yahudilere has ritüeller yaptığı ve alkış tuttuğu görüldü. Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa'nın zaman ve mekan olarak bölünmesi amacına yönelik bir adım niteliğindeki bu provokatif baskının, Kudüs'teki İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin bir parçası olduğunu ifade etti.

YAHUDİLERİN MESCİD-İ AKSA BASKINLARI STATÜKOYA AYKIRI

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor. Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

MESCİD-İ AKSA VE KIYAMET KİLİSESİ KAPATILMIŞTI

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı. Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa’da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Harem-i Şerif'in bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

