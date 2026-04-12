İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, tepki çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'de süren soykırımın en büyük planlayıcılarından olan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik haddi aşan paylaşımına, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi. 3 isimden de İsrailli bakana sert cevap geldi.

Sık sık Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yine küstah bir paylaşıma imza attı.

Gazze'deki soykırımın mimarlarından olan Katz, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Soykırım destekçisi Bakan Katz paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı, İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor." ifadelerini kullandı.

Katz, iftira dolu paylaşımının devamında ise, "Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas'taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail’i soykırımla suçluyor. İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan'ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur." dedi.

3 İSİMDEN TEPKİ GELDİ

Soykırımcı Bakan Katz'ın etiketlediği isimlerden ise peş peşe tepkiler geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyasetine, milli iradesine ve devlet kurumlarına yönelik yabancı bir ülke yetkilisinin yön verme teşebbüsü kabul edilemez bir hadsizliktir. Bölgede hukuk tanımaz uygulamaları ve saldırgan politikalarıyla istikrarsızlığın başlıca kaynaklarından biri hâline gelen İsrail hükümetinin, Türkiye’nin iç siyasi hayatına dair açıklamalarını en güçlü şekilde reddediyoruz.

Katliamcı İsrail hükümetinin siyasi temsilcilerinin; Gazze’de, Lübnan’da, İran’da ve bölgenin çeşitli noktalarında çocukların, kadınların ve sivillerin hedef alındığı saldırıların üzerini örtmeye çalışırken Türkiye’ye demokrasi, hukuk ve siyaset dersi vermeye kalkması ibret verici bir çelişkidir. Mevcut İsrail yönetimine ilişkin beklentimiz; günü geldiğinde uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri ve işledikleri fiillerin karşılığını hukuk zemininde görmeleridir.

Türkiye’yi komşularıyla karşı karşıya getirmeye, özellikle İran başta olmak üzere bölgesel gerilimleri tırmandırarak savaş senaryolarına çekmeye yönelik her türlü provokasyonun farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerisinde birçok kültür, inanç ve kimlik barındırır, her kimliğe saygı duyar ve korur. Bölme, kışkırtma ve yıkma projelerinize karşı karşınızda 86 milyonluk Türk milletini bulursunuz. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; nota alan değil, not veren bir devlettir."

"TÜRK MİLLETİNE PARMAK SALLAMAK SİZİN HADDİNİZE DEĞİLDİR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz. Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır."

"HADİ BAŞKA KAPIYA"

Ekrem İmamoğlu ise mesajında, "Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde on binlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya!" ifadelerine yer verdi.

