İsrailli Bakanlık yetkilisinden Hasan Bitmez için skandal sözler!

14 Aralık 2023 20:35 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 20:35

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TBMM kürsüsünde konuşma yaptıktan sonra baygınlık geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmış, durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Bitmez tüm çabalara rağmen bugün yaşam savaşını kaybetti. Bitmez'in acı kaybı, sevenlerini ve siyaset camiasını sarsarken, İsrailli Bakanlık yetkilisinden skandal bir paylaşım geldi.

SON SÖZLERİNDE GAZZE'DEKİ KATLİAMA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bitmez, Meclis'teki konuşmasında İsrail'İn Gazze'ye yönelik katliamlarına tepki göstermiş, İsrail'in 'Allah'ın gazabına' uğradığını sözlemişti.

"BUGÜN TBMM'DE DRAM VAR"

Bitmez'in vefatını "Bugün TBMM'de dram var" başlığıyla servis eden İsrail merkezli Visegrád 24 isimli yayın organı paylaşımında, "Milletvekili Hasan Bitmez, İsrail'e karşı sert bir dil kullanarak, İsrail'in 'Allah'ın gazabına' uğradığını haykırdı. Saniyeler sonra da kalp krizi geçirdi" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ YETKİLİDEN SKANDAL SÖZLER

İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon ise paylaşımı alıntılayarak şu skandaş ifadeleri kullandı;

"İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür."

Nahshon'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Ancak İsrailli yetkiliden tepkilere rağmen bir özür gelmedi.

MECLİS'TE CEZANE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Öte Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Bitmez'in ailesi, Meclis Tören Salonu'nda taziyeleri kabul etti. İstanbul'a gönderilen Bitmez'in cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.