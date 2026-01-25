Bölgesel gerilimlerin artmasıyla birlikte İtalyan havayolu şirketi ITA, İsrail’e yönelik gece uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

İtalyan hava yolu şirketi ITA, Orta Doğu’da artan güvenlik riskleri nedeniyle İsrail’e gerçekleştirdiği gece uçuşlarını askıya aldı. Şirketin, en az salı gününe kadar Tel Aviv’e gece seferi düzenlemeyeceği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ITA, bölgedeki güvenlik endişeleri ve ABD’nin İran’a yönelik olası askeri hamlesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda uçuş planlamasında değişikliğe gitti. Bu kapsamda, İsrail’e yalnızca gündüz saatlerinde uçuş yapılacağı ifade edildi.

ITA’nın aldığı bu kararla birlikte, daha önce Tel Aviv seferlerini cuma gününden pazar gününe kadar durduran KLM Royal Dutch Airlines ve Air France ile “ikinci bir duyuruya kadar” sadece gündüz uçuşları yapacağını açıklayan Lufthansa Grubu ile benzer bir uygulamaya geçmiş oldu.

Bölgede tansiyonun yükselmesinde, ABD ve İsrail’in İran üzerindeki baskısının son dönemde artması etkili oluyor. İran’da kötüleşen ekonomik koşullar ve yaşam standartları nedeniyle Aralık 2025’te başlayan protestoların ardından, Tahran yönetimine yönelik sert açıklamalar dikkat çekiyor.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik değerlendirmelerinin önümüzdeki günlerde ABD’nin İran’a yönelik bir saldırı ihtimaline işaret ettiğini daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası