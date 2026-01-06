İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu kez siyasi açıklamalarıyla değil, alışılmışın dışındaki sade tercihiyle gündeme geldi. Lüks konvoylar ve zırhlı araçlar yerine Madrid sokaklarında klasik kırmızı bir Mini’nin direksiyonunda görüntülenen Meloni, Avrupa kamuoyunun diline düştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Akdeniz’deki Rodos Adası’nda sade bir pansiyonda yaptığı yaz tatilinin ardından bu kez İspanya’da gündem oldu. Meloni’nin lüks ve zırhlı araçlar yerine klasik bir Mini tercih etmesi, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

ZIRHLI KONVOY YOK, GÜVENLİK YOK

Devlet liderlerinin alışılmış güvenlik protokollerinin aksine Meloni, Madrid’de herhangi bir zırhlı konvoy ya da yoğun koruma olmadan görüntülendi.

Kırmızı renkli klasik Mini’nin direksiyonunda görüntülenen Meloni, tercihiyle Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

İtalya Başbakanı Meloni yine şaşırttı: Tatilde seçtiği araba olay oldu

ABASCAL EVİNDE AĞIRLADI

İtalya Başbakanı Meloni, İspanya’da Vox lideri Santiago Abascal tarafından evinde ağırlandı. Abascal, sosyal medya hesabından Meloni ile çekilen fotoğrafları paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Yeni yıla büyük bir dostu evimde ağırlayarak başlamak gurur verici. İtalya’yı ve dünyayı değiştiren bir lider."

Söz konusu paylaşım, Vox ile Meloni’nin partisi Fratelli d’Italia arasında mesafe olduğu iddialarını yeniden gündeme taşıyan tartışmaların ortasında geldi.

KIRMIZI MİNİ DÜNYA GÜNDEMİNDE

Paylaşılan videolarda Meloni’nin klasik kırmızı Mini ile Madrid sokaklarında dolaştığı görüldü. Abascal, bu görüntülere şu notu düştü: "Harika bir dost, daha da harika bir sürücü."

Klasik Mini’nin kaputundaki beyaz şeritler ve beyaz tavan detayı dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

AVRUPA SAĞINDA DOSTLUK MESAJI

Meloni ile Abascal’ın buluşması, Vox’un Avrupa Parlamentosu’ndaki ECR grubundan ayrılmasının ardından kamuoyuna yansıyan dördüncü temas oldu.

Meloni’nin tatil tercihi, kullandığı araç ve güvenliksiz görüntüleri, Avrupa kamuoyunda “alışılmışın dışında lider” başlığıyla yer aldı. Zırhlı limuzinler yerine klasik Mini ile verdiği pozlar, Meloni’nin sade lider profiline bir yenisini ekledi.

