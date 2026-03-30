İtalya, çocuklara yaşlanma karşıtı ürünler pazarladıkları ve 'kozmetikoreksi' olarak bilinen 'kozmetik bağımlılığını' tetikledikleri gerekçesiyle Sephora ve Benefit markaları hakkında soruşturma başlattı.

İtalyan Rekabet Kurumu (AGCM), lüks tüketim devi LVMH bünyesindeki Sephora ve Benefit markalarını mercek altına aldı. BBC’nin haberinde şirketlerin, 10 yaşından küçük çocuklara yaşlanma karşıtı krem ve çeşitli ürünleri satmak için 'sinsi' bir strateji izlediği iddia edildi.

Bu durumun, gençlerde cilt bakımına karşı sağlıksız bir takıntı olan "kozmetikoreksi" salgınını körüklediğinden şüphe ediliyor. Bu terim, özellikle çocuk ve ergenlerin, cilt bakım ürünlerine ve makyaja olan aşırı, takıntılı ilgisi olarak tanımlanıyor.

İtalya’dan kozmetik devlerine soruşturma: Kız çocukları “sinsi pazarlama teknikleri” ile hedef alınıyor

INFLUENCERLAR ÜZERİNDEN GİZLİ REKLAM

Soruşturma kapsamında polis, markaların İtalya'daki genel merkezlerine baskın düzenledi. İddialara göre şirketler, ürünlerin çocuklar için uygun olmadığını gizleyerek binlerce takipçisi olan çocuk mikro-influencer'lar aracılığıyla gizli reklam yaptı. Sosyal medyada milyonlarca izlenen "Sephora Çocuk" ve "Benimle Hazırlanın" videoları, küçük çocukları yetişkinlere özel ağır kozmetik içeriklerine yönlendirmekle suçlanıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Dermatologlar, yetişkinler için üretilen bu kimyasalların çocuk cildinde kalıcı hasara, alerjilere ve tahrişe neden olabileceği konusunda uyarıyor.

LVMH grubu ise kurallara uyduklarını savunarak yetkililerle iş birliği yapacaklarını açıkladı.

