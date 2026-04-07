İtalyan bakandan çarpıcı çıkış: Dünyayı bir çılgınlık sardı!
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, dünyada artan gerilimi 'çılgınlık' olarak nitelendirerek İtalya’nın Orta Doğu’daki savaşa taraf olmadığını vurguladı. Crosetto, ABD üslerinin kullanımında ise anayasa ve uluslararası anlaşmaların dışına çıkılmayacağını söyledi.
- İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD'ye ait uçakların İran'a yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'ya giderken Sigonella Üssü'nü kullanma talebinin, iki ülke arasındaki anlaşmaların kapsamı dışında olması sebebiyle reddedildiğini belirtti.
- Crosetto, İtalya'daki ABD askeri üslerinin kullanımına ilişkin anlaşmaların 75 yıldan fazla süredir uygulandığını ve anlaşmalara saygı göstermenin bir savaşa dahil olmak anlamına gelmediğini ifade etti.
- İtalya'nın NATO üyesi olduğunu ancak İran ile savaş halinde olmadığını belirten Crosetto, anlaşmaların uygulanmasını sağladıklarını dile getirdi.
- Crosetto, hükümetlerin uluslararası anlaşmalara saygı göstermesi gerektiğini ve İtalya'nın kuralların uygulanmasını sağlayan bir trafik ışığı gibi davrandığını söyledi.
- Crosetto, dünyada bir çılgınlık olduğunu, bunun karşısında birlik olunması ve korunulması gerektiğini, giderek daha sofistike silahların geliştirilmesinin ve atom bombası arayışının tehlikeli olduğunu vurguladı.
- Savunma Bakanı, durumun daha da kötüleşebileceğinden korktuğunu ve insanlığın deliliğin sınırını defalarca gösterdiğini, Hiroşima ve Nagazaki'nin kabul edilebilir olduğuna karar verenlerin de insanlar olduğunu belirtti.
ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, Avrupa ülkelerinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Martın sonunda ABD'ye ait bazı uçakların, Orta Doğu'ya giderken İtalya'daki Sigonella Üssü’nü kullanmak istemesine, o günlerde söz konusu uçuşların iki ülke arasındaki anlaşmaların kapsamının dışında olması sebebiyle izin vermeyen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bu konuyla alakalı kamuoyundaki tartışmalara yönelik İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne bilgi verdi.
"İRAN İLE SAVAŞ HALİNDE DEĞİLİZ"
Crosetto, İtalya'daki ABD askeri üslerinin kullanımına ilişkin anlaşmaların 75 yıldan fazla süredir tutarlı şekilde uygulandığına işaret ederek, "Anlaşmalara saygı göstermek, bir savaşa dahil olmak anlamına gelmez. Biz, NATO'nun bir parçasıyız ancak İran ile savaş halinde değiliz. Biz, anlaşmaların uygulanmasını sağlamayı biliyoruz" dedi.
İtalyan hükümetlerinin her zaman anlaşmalara sadık kaldığını vurgulayan Crosetto, "Ülkeyi yönetme görevini sırayla üstlenen her birimizin, uluslararası anlaşmalar gibi saygı göstermemiz gereken yükümlülükleri vardır. Biz, kuralların uygulanmasını sağlayan bir trafik ışığı gibiyiz. Mümkün olduğunda ‘evet’, mümkün olmadığında ise ‘hayır’ deriz" değerlendirmesinde bulundu.
"DÜNYAYI SARAN BİR ÇILGINLIK VAR"
Crosetto, bu konuda histerik çıkışlara gerek olmadığını, hukukun ve anayasanın kendilerine gösterdiği yolu izlediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Katılmadığımız şeylere mesafeli yaklaştık ve öyle de devam ediyoruz. Ancak ben ABD’nin Biden, Trump veya Clinton’dan ibaret olduğunu düşünmüyorum; tıpkı İtalya'nın da Meloni, Conte veya Draghi’den ibaret olmaması gibi. Bunlar her zaman müttefik olan iki devlettir. Bu çerçevede, üslerde gerçekleşen faaliyetler, bir yasa ve Parlamento’nun aldığı kararlarla belirlenmiştir.
Bugün, dünyayı sarmış gibi görünen bir çılgınlık var. Buna karşı birlik olup, kendimizi korumalıyız. Giderek daha sofistike silahların geliştirilmesi, uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için atom bombası arayışı, hatta başka ulusları yok etme isteği; İran’ın İsrail’e karşı defalarca dile getirdiği gibi. Bunlar artık gündelik hale gelmiş durumdadır. Biz ise Anayasamızın çizdiği yol doğrultusunda, Anayasamızın ve yasaların çerçevesinde hareket ediyoruz."
"DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLECEĞİNDEN KORKUYORUM"
Crosetto, Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan demecinde de "Zaten dramatik olan durumun daha da kötüleşebileceğinden korkuyorum. Çünkü insanlığın bize deliliğin sınırı olmadığını defalarca gösterdiğini biliyorum. Bir çatışmayı sona erdirmek için Hiroşima ve Nagazaki’nin kabul edilebilir olduğuna karar verenler de bizim gibi insanlardı. Ne yazık ki nükleer silahlara halen sahibiz ve sahip olmayanlar da onları elde etmeye çalışıyor. Hiçbir şey öğrenmedik" ifadelerini kullandı.
Herkesin durumun farkına varması umuduna işaret eden Crosetto, "Bu, son on yılların tarihinde eşi benzeri olmayan bir durum. Biriken ve birbirini besleyen çok sayıda kriz var ve bunların çözülmesi giderek daha da zorlaşıyor" dedi.
NE OLMUŞTU?
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 5 Mart'ta bir radyo kanalına verdiği demeçte, ABD'nin, ikili anlaşmaya uygun olarak İtalya'daki üslerini bombardıman amacı olmayan normal operasyonlar için kullanmaya devam edebileceğini ancak bu kapsamın ötesindeki herhangi bir kullanımın parlamento tarafından onaylanması gerektiğini ve savaşa girmek istemediklerini söylemişti.