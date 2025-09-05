İtalyan basını itiraf etti! “Erdoğan’sız Avrupa düşünülemez”

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Gazzettino’nun Genel Yayın Yönetmeni Roberto Papetti, Türkiye'nin BRICS zirvesine katılımını ve Batı ile ilişkilerini değerlendirdi.

Papetti yazısında Türkiye’nin NATO üyeliğiyle çelişen bir görüntü vermediğini vurgulayarak, "Ne NATO ne de Avrupa Erdoğan ile ilişkilerini kesemez" ifadesini kullandı.

Gazzettino gazetesine gönderilen bir okur mektubuna cevap veren Papetti, Türkiye’nin BRICS zirvesine katılımının şaşırtıcı bulunabileceğini ancak bunun, Ankara’nın çok taraflı dış politikasının bir parçası olduğunu ele aldı.

"ERDOĞAN, ÜLKESİNİ YENİ JEOPOLİTİK DÜZENDE KONUMLANDIRIYOR"

Papetti cevabında, Türkiye'nin izlediği dış politikanın önyargısız bir çizgide ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün olanlar Erdoğan'ın uzun süredir izlediği ve ülkesinin yeni jeopolitik çerçevede mini güç rolünü pekiştirmeyi amaçlayan, kesinlikle önyargısız bir politika. Çok taraflılık, onun birçok masada rahatça oynamasına imkan tanıyor."

"BRICS İLE NATO ARASINDA BİR UYUMSUZLUK YOK"

Papetti, BRICS’in askeri bir ittifak değil, ekonomik bir oluşum olduğunu vurguladı ve bu nedenle NATO üyeliğiyle bir çelişki bulunmadığını kaydetti. Türkiye’nin Doğu ile Batı arasındaki stratejik konumu ve NATO’daki ağırlığına dikkat çeken Papetti, bu pozisyonun Ankara’nın uluslararası rolünü güçlendirdiğini ifade etti.

"AVRUPA İLE İLİŞKİLERİN YAVAŞLAMASI BRICS'E YÖNELİMİ ETKİLEDİ"

Papetti’ye göre, Türkiye’nin BRICS’e yönelmesinde iki ana neden öne çıkıyor: Avrupa Birliği ile ilişkilerde yaşanan duraklama ve Çin ile gelişen ekonomik bağlar. Türkiye’nin Çinli otomotiv devi BYD ile yaptığı 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmasını hatırlatan Papetti, bu ortaklığın Ankara’nın iç ekonomik zorluklarını aşmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

"Çinli dev BYD'nin 2026 yılına kadar Türkiye'de yılda 150 bin elektrikli ve hibrit otomobil üretecek bir fabrika kurmak için 1 milyar dolar yatırım yaptığını hatırlamak yeterlidir" diyen Papetti, bu gelişmenin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirdiğini belirtti.

"TÜRKİYE GÜVENİLMEZ DEĞİL, STRATEJİK BİR AKTÖR"

Papetti, Türkiye’nin Batı açısından zaman zaman rahatsız edici ve öngörülemez olabileceğini ifade etse de, bunun ilişkilerin kopması için bir gerekçe oluşturmadığını vurguladı. "Türkiye'yi güvenilmez bir ülke mi yapıyor? Kesinlikle Batı için rahatsız edici ve öngörülemez bir müttefik haline getiriyor. Ancak NATO’nun da Avrupa’nın da Erdoğan ile ilişkilerini kesemeyeceği bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Papetti, Türkiye’nin bu rolü nedeniyle Batı için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirtti ve "Bu, stratejik bir ortağı kaybetmek ve onu kesin olarak Çin ve Rusya’ya itmek anlamına gelir" dedi.