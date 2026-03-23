Vatikan bağlantılı AsiaNews Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla sarsılan piyasalara karşı Ankara’nın 100 milyar dolarlık dev nükleer hamlesini manşetine taşıdı.

ABD-İsrail-İran savaşının 24'üncü gününde karşılıklı füzeler peş peşe ateşlenmeye devam ediyor.

Vatikan bağlantılı İtalyan ajansı AsiaNews, Orta Doğu’yu sarsan İran-İsrail savaşında Türkiye’nin sergilediği eşsiz diplomatik dehasını manşetine taşıdı.

Hürmüz Boğazı’ndaki enerji krizi karşısında Türkiye'nin nasıl etkileneceğine dair gazete şu yorumu paylaştı:

"100 milyar dolarlık dev nükleer hamlesiyle fırsata çeviren Ankara için Temmuz ayındaki NATO zirvesi oyunun kurallarını değiştirecek.

Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla sarsılan enerji piyasalarına karşı Türkiye, "barışçıl nükleer" planlarını hızlandırarak 100 milyar dolarlık devasa bir yatırım düğmesine bastı. Önümüzdeki 10 yıl içinde 8 yeni reaktör inşa etmeye hazırlanan Ankara, Rusya’dan Çin’e, Kanada’dan Güney Kore’ye kadar tüm devlerin iştahını kabartıyor."

Sinop ve Trakya'da kurulacak nükleer santraller için çalışmalar başlıyor

"TÜRKİYE ENERJİ EGEMENLİĞİNİ İLAN EDİYOR"

AsiaNews analizinde ayrıca Türkiye’nin enerji bağımlılığını bitirecek "B Planı"na övgüler yağdırarak şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, nükleer enerjiyi kararlı bir şekilde takip ederek enerji sektörünü kökten değiştiriyor. 100 milyar dolarlık bu iddialı proje, ülkeyi sadece bir enerji koridoru değil, gerçek bir bölgesel enerji merkezi haline getirecek. Akkuyu sadece başlangıç. Sinop ve Trakya ile birlikte Türkiye 20 GW’lık bir nükleer güce dönüşüyor."

TEMMUZ ZİRVESİ: NATO İÇİN "HESAPLAŞMA" VAKTİ

İtalyan medyası, Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinin Türkiye için bir vitrin olacağını ileri sürdü. Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle ilişkilerini "yeniden tanımlayacağı" ve özellikle ABD’nin bölgedeki milis gruplarla olan ilişkisine karşı masaya çok güçlü oturacağı öne sürüldü:

"Temmuz ayındaki zirve, Ankara'nın İttifak içindeki vazgeçilmez yerini ve artan diplomatik ağırlığını tüm dünyaya kanıtlayacağı bir fırsat sunacak"

HAVACILIKTA DUBAİ VE DOHA’NIN YERİNİ İSTANBUL ALIYOR

Savaşın turizm ve havayolu trafiğini etkilemesi, Türkiye için beklenmedik bir avantajı beraberinde getirdi. Asya basını, Dubai ve Doha gibi merkezlerin kapatılmasıyla birlikte Türk Hava Yolları’nın (THY) küresel trafiğin tek hakimi olduğunu yazdı:

"Türkiye, Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumu sayesinde Dubai ve Katar'ın kaybettiği 'küresel merkez' rolünü tek başına üstlendi. Güvenilir ve güçlü ulusal havayoluyla Türkiye, dünya sivil havacılığının yeni kalbi konumunda."

BAKAN BAYRAKTAR: HEDEF SİNOP VE TRAKYA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar nükleer haritayı şu şekilde çizmişti

"Akkuyu’daki 4 reaktöre ek olarak 8 büyük ölçekli reaktör daha planlıyoruz. Bunların 4’ü Sinop’ta, 4’ü Trakya’da olacak."

