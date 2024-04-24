Jamaika Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı

Barbados'un ardından Karayip ülkesi Jamaika da Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı. Böylede Jamaika Filistin'i tanıyan 141. devlet oldu.

Jamaika, Filistin’i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith yaptığı açıklamada, “Jamaika, uzun süredir devam eden çatışmayı çözmek, İsrail'in güvenliğini garanti altına almak, Filistinlilerin onurunu ve haklarını korumak için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmaya devam ediyor. Jamaika, Filistin devletini tanıyarak barışçıl bir çözüme yönelik savunuculuğunu güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

"TARAFLARI DİPLOMATİK ÇÖZÜMLERE BAĞLI KALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Bakan Smith, hükümetin İsrail-Filistin çatışmasına barışçıl bir çözüm için askeri eylemlere başvurmak yerine diplomatik bir yaklaşımı desteklediğini söyledi. Smith ayrıca, acil ateşkes, Gazze'deki sivillere insani yardımın artırılması ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini de yineledi. Smith, "Jamaika, gerilimi azaltma ve bölgede kalıcı barışın tesisi için tüm çabaları desteklemeye devam ediyor ve tüm tarafları, çatışmanın korkunç sonuçlarını dikkate almaya ve herkesin güvenliğini, egemenliğini sağlayan diplomatik çözümlere bağlı kalmaya çağırıyor" dedi.

FİLİSTİN KANADINDAN TEŞEKKÜR GELDİ

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemci Yardımcısı Majed Bamya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Barışın, adaletin ve halkımızın kendi geleceğini tayin hakkının yanında durduğunuz için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

141. ÜLKE OLDULAR

Jamaika, Filistin devletini tanıyan 141. ülke ve 12. Karayip Topluluğu (CARICOM) üyesi oldu. 20 Nisan’da da Karayipler ülkesi Barbados, Filistin’i devlet olarak resmen tanıdığını duyurmuştu.