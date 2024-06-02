Japon milyarder, 'dearMoon' Ay seyahatini iptal etti

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Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX ile Ay'a gitmekten vazgeçtiğini duyurdu. İptal kararını büyük bir üzüntüyle alan Maezawa, "Projeyi destekleyen ve bu çabayı sabırsızlıkla bekleyen herkese içtenlikle teşekkür ediyor, sonuçtan dolayı özür diliyoruz" dedi.

Daha önce 'punk rock' bateristi olan, bir dönem 'Start Today' plak şirketini kuran ve sonrasında moda dünyasına giren Japon milyarder Maezawa Yusaku, özel Ay seyahatini iptal etti.

Maezawa'nın finanse ettiği 'dearMoon' Projesi'nin internet sitesindeki açıklamada, özel Ay seyahatinin durumu güncellendi ve daha önce 2023'ün sonuna kadar çıkılacağı açıklanan ancak bu zamana kadar akıbeti duyurulmayan seyahatin 'uygulanamaz hale geldiği' bildirildi.

Açıklamada, "2023'ün sonuna kadar fırlatmayı başarabilmek için SpaceX ile düzenlemeler yapılıyordu. Ne yazık ki 2023'te fırlatma mümkün olmadı" denildi.

"SONUÇTAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUZ"

Maezawa'nın, iptal kararını büyük üzüntüyle aldığı kaydedilerek, "Projeyi destekleyen ve bu çabayı sabırsızlıkla bekleyen herkese içtenlikle teşekkür ediyor, sonuçtan dolayı özür diliyoruz" ifadesi kullanıldı. Projenin iptal nedenine ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.

Aralık 2022'de açıklama yapan Maezawa, seyahate farklı ülkelerden sanat, film ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılacağını duyurmuştu.

Japon milyarder, Amerikan uzay mekiği üreticisi SpaceX roketiyle 2023'te gerçekleştirilmesi beklenen seyahatin masraflarını üstleneceğini bildirmişti.