Japonya'da 'bağış fonu' skandalı: 'Partiden ayrılın!'

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Nisan 2024 10:12 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Japonya'daki 'bağış fonu' skandalında eski bakan ve milletvekilleri dahil 39 kişiye ceza verildi. İktidar, 2 ismin partiden ayrılmasını istedi, 4 kişinin ise üyelikleri askıya alındı. Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio ise halktan özür diledi.