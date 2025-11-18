Japonya’nın Fukuoka eyaleti semalarında seyreden tek motorlu pervaneli bir uçağın dağlık alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Japonya’nın Fukuoka eyaleti sivil havacılık kazasına sahne oldu.

TEK MOTORLU UÇAK DAĞLIK ALANA ÇAKILDI

Yerel saatle 10.13 sıralarında Saga Havalimanı’ndan kalkan ve Osaka’daki Yao Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkan Cirrus SR20 tipi tek motorlu pervaneli uçak, 10.29 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Fukuoka eyaletindeki Yame şehrinde bulunan dağlık alana düştü.

Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, 3 kişiyi taşıyan uçağın enkazına ulaşmak için arama çalışması başlatıldı. Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’nın talebi üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait U-125 tipi arama-kurtarma uçağının kaza mahalline gönderildiği bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişinin bilinci kapalı olarak bulunduğu ve daha sonra öldüklerinin doğrulandığı açıklandı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

ZEYNEP ERDİVANLİ

