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Haberler > Dünya > Japonya'da 'oy satın alan' eski bakan yardımcısına hapis cezası

Japonya'da 'oy satın alan' eski bakan yardımcısına hapis cezası

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'da Nisan 2023'te gerçekleştirilen seçimlerde 'oy satın almakla' suçlanan ve suçunu itiraf eden eski Japonya Adalet Bakan Yardımcısı Mito'ya 2 yıl hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl ertelendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Koto ilçesinde Nisan 2023 yerel seçiminde "oy satın almakla" suçlanan eski Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Kakizawa Mito'nun cezası belli oldu.

Tokyo Bölge Mahkemesi'nin kararında, Kakizawa'nın, seçimde toplamda 2,8 milyon yenlik (19 bin dolar) "yasa dışı finansman sağlama" dahil kamu seçim yasasını ihlal ettiğine hükmedildi.

Mahkeme kararına göre Kakizawa 5 yıl ertelemeli 2 yıl hapse mahkum edildi.

Hakim Heyeti Başkanı Mukai Katsuko, kararda "(Kakizawa'nın) Suç teşkil eden eylemleri kötü niyetli suçlar ve (bunlar) halkın, 'demokrasinin temeli' seçimlerin adilliğine yönelik güvenini sarstı" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kakizawa, daha önceki duruşmada, "hiçbirine itiraz etmeme kararı aldığı" aleyhindeki suçlamaları kabul ettiğini belirterek, "ağır sorumluluk" taşıdığını dile getirmişti.

Seçim döneminde desteklediği aday Kimura Yayoi lehine, belediye meclisi üyeleri dahil 10 kişiye, yasa dışı kampanya finansmanı sağladığı suçlamalarını kabul eden Kakizawa, eylemlerinin birçok insana büyük acı yaşattığını söylemişti.

Seçimde, Koto Belediye Başkanı seçilen Kimura Yayoi, "oy satın alma" iddiaları nedeniyle, birkaç ay sonra görevinden istifa etmişti.

Temsilciler Meclisine 5 dönem seçilen Kakizawa, altında çalışan sekreterleriyle Aralık 2023'te gözaltına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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