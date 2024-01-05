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    Japonya'daki depremlerde ölen sayısı 92'ye yükseldi

    Yılın ilk günlerinde Japonya'da meydana gelen şiddetli depremler sonucu birçok kişi enkaz altında mahsur kaldı. Açıklamalara göre, hayatını kaybeden sayısı 92'ye yükselirken 240'tan fazla kişinin akıbeti de bilinmiyor.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    2024'e girilmesiyle beraber Japonya'nın İşikawa eyaletinde şiddetli depremler meydana geldi. Büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen bir çok sarsıntı sebebiyle onlarca insan hayatını kaybederken binlerce insan mağduriyet yaşamaya devam ediyor.

    ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

    Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

    Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 00.04'te 4,4, 08.06'da 4, 09.27'de 4,1 ve 09.39'da 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

    Artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi.

    Japonya'daki depremlerde ölen sayısı 92'ye yükseldi

    TOPRAK KAYMASI YAŞANABİLİR

    İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini, bölge genelinde 300'den fazla yaralının tedavi gördüğünü açıkladı.

    Bölge genelinde 40'tan fazla kişinin enkaz altında olduğu, kapanan yollar nedeniyle 700'ü aşkın kişinin farklı noktalarda mahsur kaldığı kaydedildi.

    Eyalet genelindeki 165 okul ve tesiste kısmi hasar saptandığı, yaklaşık 33 bin kişinin 370 tahliye notasında konakladığı duyuruldu.

    Noto Yarımadası genelinde süren yağışların toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

    Bölge genelindeki 30 bin eve elektrik ve 80 bin eve su tedarikinde sorun yaşandığı, 240'tan fazla kişinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

    ASKERİ PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

    Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personel sayısının 4 bin 600'e yükseltildiği bildirildi.

    SDF'ye ait helikopterlerin ihtiyaç malzemelerinin tedariki için kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    JaponyaDeprem
    Haberler > Dünya > Japonya'daki depremlerde ölen sayısı 92'ye yükseldi
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