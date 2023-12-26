Kahve paketinden 'Türk'ü çıkardılar, İsrail bayrağı yerleştirdiler

26 Aralık 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 10:17

7 Ekim'de Kassam Tugayları adlı Hamas'ın silahlı kanadının gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'in Filistin halkına yönelik orantısız güç kullanımı ve devam eden saldırılar, uluslararası ilişkileri de etkilemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de sivil haklı hedef alan İsrail'e yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze kasabı" olarak adlandırması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi, İsrail'de Türk ürünlerine yönelik bir boykotu hızlandırdı.

İsrail medyası, bu boykotun bir örneği olarak, ülkede hazır öğütülmüş Türk kahvesi satan Strauss isimli bir markanın paketinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TÜRK KAHVESİ İBARESİ ÇIKARILDI

Times of Israel adlı dijital medya platformu, Strauss'un yeni Türk kahvesi paketlerinde "Türk kahvesi" ibaresinin çıkarıldığını ve yerine İsrail bayrağının konulduğunu aktardı.

Habere göre, şirket, Türkiye'nin Hamas'a destek vermesi nedeniyle Türkiye ile bağlantılı ürünlere yönelik boykot baskısı karşısında geçici olarak İsrail bayrağı ve sloganları kullanma kararı almış.

"ZAFER NESLİ"

Strauss'un en bilinen ürünü olan Elite Türk Kahvesi'nin paketinde yapılan değişiklikle birlikte, İsrail bayrağı yanı sıra "Zafer nesli", "Birlikte daha güçlüyüz" ve "İsrail halkı yaşayacak" gibi ifadelerin yer aldığı belirtiliyor.

"İSRAİL ASKERLERİ BU KAHVEYİ TERCİH EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ekim'den itibaren İsrail'e karşı tutumunu sertleştirmesi, özellikle de Netanyahu'ya yönelik sert ifadelerin İsrail'de rahatsızlık yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan söz konusu kahve paketi değişikliğiyle ilgili olarak Strauss'un CEO'su Avi Laufer, talep artışını ve İsrail askerlerinin bu kahveyi tercih etmesini gerekçe göstererek, yeni paketleme üzerindeki ifadeleri savundu. Ancak eski paketleme sistemine ne zaman dönüleceği konusunda bir açıklama yapmadı.