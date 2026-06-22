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Kanada'da korku dolu anlar! Silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Kanada Montreal'de düzenlenen bir silahlı saldırıda, saldırgan olduğu iddia edilen kişiyle birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Özetle DinleKanada'da korku dolu anlar! Silahlı saldırıda 3 ki...
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Dünya 10 dk önce
Montreal'in Yahudi nüfusunun yoğun olduğu bir mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
- Saldırıda bir polis memuru ve bir sivil hayatını kaybetti.
- Bir başka polis memuru ise yaralandı.
- Saldırının nedeni ve olayın detayları henüz belirlenmedi.
- Kanada polisi olayla ilgili soruşturma yürütüyor.
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Kanada'nın Montreal kentinde Yahudi nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir mahallede silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda, saldırgan olduğu öne sürülen kişiyle birlikte toplam 3 kişi hayatını kaybetti.
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ÖLENLERDEN BİRİSİ POLİS MEMURU
Olayda bir polis memuru ile bir sivil ölürken, bir başka polis memuru da yaralandı. Yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, Kanada polisi olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayları da kamuoyuyla paylaşmadı.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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