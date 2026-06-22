Kanada Montreal'de düzenlenen bir silahlı saldırıda, saldırgan olduğu iddia edilen kişiyle birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Kanada'nın Montreal kentinde Yahudi nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir mahallede silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda, saldırgan olduğu öne sürülen kişiyle birlikte toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

ÖLENLERDEN BİRİSİ POLİS MEMURU

Olayda bir polis memuru ile bir sivil ölürken, bir başka polis memuru da yaralandı. Yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, Kanada polisi olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayları da kamuoyuyla paylaşmadı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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