Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 23-24 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edecek. Ankara’daki temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nawrocki'nin 23-24 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Duran, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

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