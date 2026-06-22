Erdoğan’dan Pezeşkiyan’a kritik uyarı! “Sabotajlara karşı dikkatli olun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İranlı mevkidaşını süreçte sabotajlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki mutabakatın memnuniyet verici olduğunu ve müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
- Erdoğan, Türkiye-İran ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.
- Görüşmede yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın gerekliliği vurgulandı.
- Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişareler için Türkiye'ye davet etti.
- Türkiye ve Irak arasındaki enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarındaki iş birliği potansiyelinin büyük olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
ERDOĞAN UYARDI: SABOTAJLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.
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Cumhurbaşkanı, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye’nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.
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DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğimizi, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti.