ABD Hazine Bakanlığı, İran petrol ihracatına yönelik yaptırımlarda 60 günlük muafiyet uygulanacağını açıkladı.

İslamabad Mutabakatı kapsamında varılan uzlaşı doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici genel lisans yayımladığını duyurdu.

Kararı paylaşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsviçre'de devam eden görüşmeler kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişi sağlamayı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkeye girişine izin vermeyi kabul ettiğini söyledi.

ABD'den İran petrolüne 60 günlük geçici lisans çıktı!

"DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ VE MÜREFFEH HALE GETİRİYORUZ"

Bessent, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in liderliğinde dünyayı daha güvenli ve daha müreffeh hale getirmeye devam ediyoruz. İsviçre'de devam eden verimli görüşmeler doğrultusunda İran, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve açık transit geçişi sağlamayı ve UAEA müfettişlerinin ülkesine girişine izin vermeyi taahhüt etti. Bu çerçevenin bir parçası olarak Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımladı."

21 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacak düzenleme kapsamında, İran petrolünün üretimi, satışı, teslimatı ve yüklenmesiyle doğrudan bağlantılı işlemlere izin verildi. Lisans ayrıca İran petrolü ve petrokimya ürünlerinin satışına ilişkin ödemelerin ABD doları üzerinden yapılabilmesinin de önünü açtı.

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