Karadeniz'de 3 savaş gemisine saldırı! Ukrayna'dan Rusya'ya karşı hamle
Rusya ile savaş durumu devam eden Ukrayna, Kırım'da Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 3 savaş gemisine zarar verdiğini iddia etti. Ukrayna ordusu, bölgede Moskova yönetimine ait birçok noktaya saldırı düzenlendiğini öne sürdü.
Özetle DinleKaradeniz'de 3 savaş gemisine saldırı! Ukrayna'dan...
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım'da Rus Karadeniz Donanması'na ait 3 savaş gemisine düzenlenen saldırılarda gemilerin hasar gördüğünü iddia etti.
- Saldırılarda Rus donanmasına ait 'Yamal' ve 'Azov' isimli büyük çıkarma gemilerinde hasar oluştuğu ileri sürüldü.
- Zarar gören üçüncü geminin tipi henüz netleştirilmedi.
- Bölgede Rus ordusuna ait radar sistemi ve yakıt depoları gibi lojistik merkezlere de saldırılar düzenlendi.
- Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmişti.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım'da Rus Karadeniz Donanması'na ait 3 savaş gemisine düzenlenen saldırılarda gemilerin hasar gördüğünü ileri sürdü.
SBU'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da Rus ordusuna ait farklı hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.
BİRÇOK NOKTA VURULDU
Saldırılar sonucu Rus donanmasına ait "Yamal" ile "Azov" isimli büyük çıkarma gemilerinde hasar oluştuğu iddia edilen açıklamada, zarar gören üçüncü geminin tipinin henüz netleştirilmediği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede Rus ordusuna ait radar sistemi, yakıt depoları gibi lojistik merkezlere de saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmişti.
