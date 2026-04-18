Rusya'da toprak kayması felaketi! Yamaç saniyeler içinde çöktü
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde meydana gelen büyük toprak kayması, geniş bir alanın bir anda yer değiştirmesine neden olurken olayın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
Rusya’nın güneyindeki Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Levashinsky bölgesinde yaşanan büyük çaplı heyelan, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Devasa toprak kütlesinin aniden koparak aşağı doğru sürüklenmesi dikkat çekti.
2 KİLOMETRELİK YAMAÇ SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ
İlk tespitlere göre yaklaşık 2 kilometrelik bir yamaç, bütün halinde yerinden ayrılarak aşağıya doğru hareket etti. O anlara ait görüntülerde, geniş bir arazi parçasının adeta akışkan bir yapı gibi yer değiştirdiği görülüyor.
Görüntülerde belirgin bir yağmur ya da kar etkisinin görülmemesi, olayın nedenine ilişkin tartışmaları artırdı. Ayrıca heyelanın yaşandığı alanda bitki örtüsünün son derece sınırlı olması, zeminin yapısı ve muhtemel insan etkileri üzerine tartışmaları beraberinde getirdi.
Uzmanlar ise olayı büyük ölçekli bir jeolojik çökme olarak tanımlıyor. Özellikle geçmiş dönemde yaşanan yoğun yağışların toprağı suya doyurarak zemin direncini zayıflattığı ve bu durumun heyelanı tetiklemiş olabileceği ifade ediliyor.
Bölgede incelemeler devam ederken, yerel yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Olayın kesin nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.