Karadeniz’de Rus tankeri MIDVOLGA-2’ye yönelik saldırı iddiası bölgeyi yeniden hareketlendirdi. Moskova, parmağı Kiev’e uzatırken Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Heorhii Tykhyi ilk kez konuştu.

Ukrayna, Karadeniz’de saldırıya uğradığı açıklanan “MIDVOLGA-2” adlı Rus tankerine ilişkin suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Kiev’in olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek Rusya’yı “kurgulanmış bir provokasyon” peşinde olmakla suçladı.

KİEV: ROTA MANTIKSIZ, OLAY ŞÜPHELİ

Tykhyi, geminin iddia edilen güzergâhının bile gerçek dışı olduğunu vurguladı. Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı taşıyan bir tankerin Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesine girmesinin "hiçbir lojistik anlam taşımadığını" söyleyen sözcü, bunu Rusya’nın elinde hazır bir senaryonun işareti olarak değerlendirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin Rusya'dan Gürcistan’a seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını duyurdu.

TÜRKİYE: GEMİ GÜVENDE, PERSONELDE OLUMSUZLUK YOK

Rus tankerine ilişkin ilk açıklama ise sabah saatlerinde Türk makamlarından gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, MIDVOLGA-2’nin saldırıya uğradığını bildirdiğini, ancak geminin kendi makineleriyle Sinop’a doğru ilerlediğini duyurdu. Personelin durumunun iyi olduğu ve geminin yardım talep etmediği belirtilmişti.

KİEV: RUSYA KARADENİZ’DE GERİLİMİ TIRMANDIRMAK İSTİYOR

Ukrayna tarafı, yaşanan olayın Rusya’nın Karadeniz’de gerilimi yükseltmeye yönelik yeni bir girişimi olabileceğini ileri sürdü.

Kiev’e göre Moskova, gerçekle ilgisi olmayan bu tür vakaları diplomatik baskı unsuru olarak kullanmayı amaçlıyor.

