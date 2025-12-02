Karadeniz’de MIDVOLGA-2’yi kim vurdu? Ukrayna’dan ilk açıklama geldi!
Karadeniz’de Rus tankeri MIDVOLGA-2’ye yönelik saldırı iddiası bölgeyi yeniden hareketlendirdi. Moskova, parmağı Kiev’e uzatırken Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Heorhii Tykhyi ilk kez konuştu.
- Ukrayna, Rus tankeri MIDVOLGA-2'ye yönelik saldırı iddialarını kesin bir dille reddetti.
- Kiev, olayı Rusya'nın kurgulanmış bir provokasyonu olarak nitelendirdi ve Karadeniz'de gerilimi tırmandırma girişimi olduğunu savundu.
- Ukrayna, tankerin iddia edilen güzergâhının lojistik açıdan mantıksız olduğunu vurguladı.
- Türk makamları, geminin güvenli olduğunu ve kendi makineleriyle Sinop'a ilerlediğini, personelinin iyi olduğunu bildirdi.
Ukrayna, Karadeniz’de saldırıya uğradığı açıklanan “MIDVOLGA-2” adlı Rus tankerine ilişkin suçlamaları kesin bir dille reddetti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Kiev’in olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek Rusya’yı “kurgulanmış bir provokasyon” peşinde olmakla suçladı.
KİEV: ROTA MANTIKSIZ, OLAY ŞÜPHELİ
Tykhyi, geminin iddia edilen güzergâhının bile gerçek dışı olduğunu vurguladı. Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı taşıyan bir tankerin Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesine girmesinin "hiçbir lojistik anlam taşımadığını" söyleyen sözcü, bunu Rusya’nın elinde hazır bir senaryonun işareti olarak değerlendirdi.
TÜRKİYE: GEMİ GÜVENDE, PERSONELDE OLUMSUZLUK YOK
Rus tankerine ilişkin ilk açıklama ise sabah saatlerinde Türk makamlarından gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, MIDVOLGA-2’nin saldırıya uğradığını bildirdiğini, ancak geminin kendi makineleriyle Sinop’a doğru ilerlediğini duyurdu. Personelin durumunun iyi olduğu ve geminin yardım talep etmediği belirtilmişti.
KİEV: RUSYA KARADENİZ’DE GERİLİMİ TIRMANDIRMAK İSTİYOR
Ukrayna tarafı, yaşanan olayın Rusya’nın Karadeniz’de gerilimi yükseltmeye yönelik yeni bir girişimi olabileceğini ileri sürdü.
Kiev’e göre Moskova, gerçekle ilgisi olmayan bu tür vakaları diplomatik baskı unsuru olarak kullanmayı amaçlıyor.