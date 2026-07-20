Rusya'nın Odessa Limanı açıklarında seyreden Gine-Bissau bayraklı yük gemisini hedef aldığı saldırıda 5 denizci hayatını kaybetti. Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, gemide çıkan yangının ardından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında seyreden bir yük gemisine düzenlediği saldırı can kaybına neden oldu. Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, saldırıda 18 kişilik mürettebattan 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koretskyi'nin açıklamasına göre, Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau bayrağı taşıyan yük gemisi, mısır yükünü aldıktan sonra Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Gemide Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşı denizciler görev yapıyordu.

GEMİDE BÜYÜK YANGIN ÇIKTI

Saldırının ardından gemide büyük çaplı yangın meydana geldi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri bölgeye sevk edilirken, başlatılan kurtarma operasyonunda 2'si yaralı olmak üzere 8 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Başbakan Koretskyi, saldırının ardından ilk açıklamasında 5 denizcinin kayıp olduğunu belirtmişti. Daha sonra yapılan değerlendirmede bu kişilerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Karadenizde seyreden yük gemisine Rusya saldırısı! 5 can kaybı var

İKİNCİ SALDIRI RİSKİ NEDENİYLE BÖLGEDEN AYRILDILAR

Koretskyi, kurtarma ekiplerinin olası yeni bir saldırı ihtimali nedeniyle olay yerinden hızla uzaklaşmak zorunda kaldığını belirtti. Buna rağmen gemide çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Saldırının ardından gemide meydana gelen hasarın boyutu ve olayın tüm ayrıntılarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası