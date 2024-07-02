Kassam Tugayları İsrail askerlerini roketlerle vurdu

Kassam Tugayları, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail ordusuna saldırı düzenledi. Gazze'ye karadan giren işgal ordusunun sığındığı bir ev roketlerle hedef alındı. Saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Netanyahu'dan New York Times'a rest! İsrail hem Gazze'yi hem Lübnan'ı vuracak

Netanyahu'dan New York Times'a rest! İsrail hem Gazze'yi hem Lübnan'ı vuracak

İsrail Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen aralıksız katliamın öncüsü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıları durdurmayacaklarını açıkladı.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN İNTİKAM SALDIRISI!

Netanyahu'nun hem Gazze'yi Hem Lübnan'ı hedef alacaklarına yönelik açıklamalarının ardından Kassam Tugaylarından karşı saldırı geldi. Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail ordusuna yönelik gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

ASKERLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırıya yönelik yazılı açıklamada bulunan Tugaylar, Gazze kentinin eş-Şucaiye Mahallesi'nde İsrailli 2 askeri sıfır mesafeden etkisiz hale getirildiğini belirtti. Söz konusu 2 askerin öldürüldüğü eylemin Kudüs Seriyyeleri ile gerçekleştirildiği kaydedildi.

"14 SİYONİST ASKERİ TBG ROKETİYLE HEDEF ALDI"

"Kassam mücahitleri, Şucaiye Mahallesi'nde bir evin içine gizlenmiş 14 Siyonist askeri TBG roketiyle hedef aldı. Vurulan askerler öldü ve yaralandı." bilgisine yer verilen açıklamada, aynı mahallede İsrail ordusundan başka bir grupla da çatışmaya girildiği ve askerlere kayıplar verdirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, bölgede İsrail ordusuna ait bir tank ve 4 personel taşıyıcı aracın roketlerle vurulduğu aktarıldı.

İSRAİL KANADI SESSİZ

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusuna ait 2 tankı roketlerle vurulduğu paylaşılan açıklamada, tankların vurulduğu bölgeden yaralı taşımak üzere helikopterin indiğine dikkati çekildi. Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.