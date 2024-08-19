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Kassam Tugaylarından İsrail'e misilleme! Refah'ta 5 askeri aracı vurdular

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kassam Tugaylarından İsrail&#039;e misilleme! Refah&#039;ta 5 askeri aracı vurdular

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun saldırılarına karşı, 5 askeri araca vurduklarını duyurdu.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam üzerine katliam gerçekleştirmeyi sürdürürken, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'ndan misillemeler gelmeye devam ediyor.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 tank, bir askeri nakliye aracı ve bir buldozerin "Yasin-105" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

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ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Söz konusu İsrail askeri araçlarının Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'ndeki spor sahası yakınında vurulduğu kaydedildi.

İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralananlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

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ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine sızan İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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