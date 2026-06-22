Katar'da sanayi bölgesinde patlama: 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp!
Katar'da sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
- Patlama başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.
- İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre patlamada 54 kişi yaralandı.
- Kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Patlamanın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada teknik nedenle olduğu belirtildi.
- Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), sanayi bölgesindeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.
Katar'da, sanayi bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi, çok sayıda kişi yaralanırken bazı kişilerin de kayıp olduğu öğrenildi.
18 KİŞİ KAYIP
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada teknik nedenle meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) ise sanayi bölgesindeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü açıklamıştı.