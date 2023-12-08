Kavun yerken bir kere daha düşünün! 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

8 Aralık 2023 15:34 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:35

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lezzetli tadıyla herkes tarafından sevilerek tüketilen meyvelerin başında gelen kavunu yerken bir kez daha düşünün. Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle 3'ü ABD'de, 5'i Kanada'da toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise hastaneye kaldırıldı.

KAVUN YERKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) tarafından yapılan açıklamada, Kasım ortasından bu yana 38 eyalette 230 kişinin salmonella salgınından etkilendiği tespit edildi.

Şu ana kadar 96 kişi hayatını kaybederken 3 kişi hayatını kaybetti. Kanadalı sağlık yetkilileri de ülkede 129 vakaya rastlandığını, hastaneye kaldırılan 44 kişiden 8'inin hayatını kaybettiği belirtildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

CDC, hastalığın kaynağının marketlerde kesilmiş şekilde satılan kavunlar olduğuna işaret ederek, halka kaynağı bilinmeyen kavunları satın almamaları ve tüketmemeleri çağrısında bulundu. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

SALMONELLOZ NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle seyreder. Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın etkenidirler. Salmonella bakterisi, vücuda alındıktan sonra genellikle 12-36 saat sonra belirtiler ortaya çıkar ve 2 ila 7 gün arasında devam eder.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella belirtileri diğer mide bağırsak enfeksiyonlarında görülen belirtilerle benzerdir. Ciddi bir sıvı kaybına (dehidrasyon) sebep olabilir. Salmonella hastalığı belirtileri şöyle sıralanabilir:

• Ateş

• İshal (diyare)

• İştah kaybı

• Baş ağrısı

• Kramp şeklinde karın ağrısı

• Titreme

• Mide bulantısı

• Kusma

• Dışkıda kan ya da mukus