Kerkük'e füze saldırısı! Havalimanı hedef alındı

Irak'ın Kerkük kentine füze saldırısı düzenlendi. Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı saldırıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, füzelerden biri Urube semtindeki bir evin çatısına düşerek evde hasara yol açtı.

Irak'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi. Havalimanı İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 23.30 sularında kaynağı henüz bilinmeyen 3 füze havalimanına düştü.

Füzelerden ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana isabet ederken, sivil bölgeye düşen füze otluk alanda yangına yol açtı

Kerkük Uluslararası Havalimanı itfaiyesince yangın kısa sürede söndürüldü.

BİR FÜZE DE EVİN ÇATISINA DÜŞTÜ

Olayda 1 kişi hafif yaralandı. Pist ya da havalimanının diğer tesislerinde herhangi bir hasar kaydedilmedi.

Kerkük Polis Müdürlüğü'nden adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Kerkük'ün Urube semtine de bir füzenin düştüğünü belirtti.

Füzenin semtteki bir evin çatısına düştüğünü ve olayda evin zarar gördüğünü aktaran kaynak, olayda can kaybının olmadığı bilgisini verdi.