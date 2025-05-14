Kimyasal üretim fabrikasında facia! Evden çıkmayın uyarısı yapıldı

İspanya'nın Sevilla kentindeki bir kimyasal üretim fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer, sağlığa zararlı maddelerin havaya karışma ihtimaline karşı bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

İspanya’nın Sevilla kenti yakınlarında bulunan Alcala de Guadaira'daki La Red sanayi sitesinde yer alan kimyasal ürün deposunda yangın çıktı.

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede büyüdü. Yetkililer, sağlığa zararlı maddelerin havaya karışma ihtimaline karşı bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Plainsur'a ait depodaki tüm işçilerin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, depoda mahsur kalan olmadığını ifade etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.