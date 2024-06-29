Kırgızistan sele teslim! Sulara kapılan 5 kişi öldü, 2 kişi kayıp

Kırgızistan'da şiddetli sağanağın yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kırgızistan'ın Oş bölgesi Nookat ilçesinde etkisini hissettiren şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Şaran-Say nehrinin taşması sonucu 1 köprü ve 10 elektrik hattının devrildiğini, 7 evin sular altında kaldığını duyurdu.

7 KİŞİ SEL SUYUNA KAPILDI

Açıklamada, “Nehrin taşması sonucu kıyıdaki 7 kişi sel suyuna kapıldı, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

127 arama-kurtarma personelinin kamyon ve ekskavatörlerle çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. Sel bölgesinde mahsur kalan yüzlerce kişinin de güvenlik yerlere tahliyesinin devam ettiği aktarıldı.