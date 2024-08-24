Kırmızı bültenle aranıyordu...Rusya, ABD'yi dolandıran İsrailli Cartu'yu serbest bıraktı

Rusya, ABD'deki yatırımcıları 60 milyon dolandıran ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu'yu serbest bıraktı.

Bir yanda esir takası diğer yanda saldırı! Ukrayna Rusya'ya ait mühimmat deposunu vurdu

Bir yanda esir takası diğer yanda saldırı! Ukrayna Rusya'ya ait mühimmat deposunu vurdu

Rusya’da bugün 115 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı. ABD'deki yatırımcıları yaklaşık 60 milyon dolar dolandıran İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu'yu serbest bıraktı.

AMERİKAN YATIRIMCILARI 60 MİLYON DOLAR DOLANDIRDI

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz pazartesi günü Saint Petersburg şehrindeki Pulkovo Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanan İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu bugün hakim karşısına çıktı.

Saint Petersburg'un Moskovsky Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Ferrari kaçağı” olarak anılan yarış arabası sürücüsü ve girişimci Cartu aleyhindeki yargılamaların sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, “Rusya'da bir Kanadalının tutuklandığından haberdarız” ifadeleri kullanılmış, konsolosluk yardımı teklif edildiği belirtilmişti.

ABD hükümeti de 2021 yılında Cartu ve aralarında kardeşleri David ve Jonathan'ın da bulunduğu bir grup hakkında, dolandırıcılık suçlamasında bulunmuştu.