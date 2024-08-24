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Kırmızı bültenle aranıyordu...Rusya, ABD'yi dolandıran İsrailli Cartu'yu serbest bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranıyordu...Rusya, ABD&#039;yi dolandıran İsrailli Cartu&#039;yu serbest bıraktı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya, ABD'deki yatırımcıları 60 milyon dolandıran ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu'yu serbest bıraktı.

Rusya’da bugün 115 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı. ABD'deki yatırımcıları yaklaşık 60 milyon dolar dolandıran İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu'yu serbest bıraktı.

AMERİKAN YATIRIMCILARI 60 MİLYON DOLAR DOLANDIRDI

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz pazartesi günü Saint Petersburg şehrindeki Pulkovo Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanan İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu bugün hakim karşısına çıktı.

Kırmızı bültenle aranıyordu...Rusya, ABD'yi dolandıran İsrailli Cartu'yu serbest bıraktı - 1. Resim

Saint Petersburg'un Moskovsky Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Ferrari kaçağı” olarak anılan yarış arabası sürücüsü ve girişimci Cartu aleyhindeki yargılamaların sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, “Rusya'da bir Kanadalının tutuklandığından haberdarız” ifadeleri kullanılmış, konsolosluk yardımı teklif edildiği belirtilmişti.

ABD hükümeti de 2021 yılında Cartu ve aralarında kardeşleri David ve Jonathan'ın da bulunduğu bir grup hakkında, dolandırıcılık suçlamasında bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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