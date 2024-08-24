Bir yanda esir takası diğer yanda saldırı! Ukrayna Rusya'ya ait mühimmat deposunu vurdu

Ukrayna'nın Kursk ve Belgorod'a adım adım ilerlemesiyle peş peşe OHAL kararları alan Rusya, iki ülke arasında gerçekleşen esir takasından kısa bir süre sonra saldırıya uğradı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Ostrogorjsk yerleşim birimi yakınlarında bir mühimmat deposunu vurduklarını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları iş isteyen engelli şahsı darp etti: Sırtıma vurdular, tartakladılar beni!

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları iş isteyen engelli şahsı darp etti: Sırtıma vurdular, tartakladılar beni!

Instagram yeniden kapatılacak mı? Bakan Tunç 'eğer bu adımlar atılmazsa' diyerek açıkladı

Instagram yeniden kapatılacak mı? Bakan Tunç 'eğer bu adımlar atılmazsa' diyerek açıkladı

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! İlçe ve saatler bir bir açıklandı

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! İlçe ve saatler bir bir açıklandı

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk ve diğer bölgelerinde başlattığı sürpriz saldırıların ardından savaşta şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Kursk ve Belgorod bölgelerinde OHAL ilan eden Rusya, Ukrayna ile esir takası gerçekleştirdi. Öte yandan Ukrayna, usya'nın Voronej bölgesindeki Ostrogorjsk yerleşim birimi yakınlarında Rus güçlerinin mühimmat deposunu vurdu.

MÜHİMMAT DEPOSU VURULDU

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Ostrogorjsk yerleşim birimi yakınlarındaki mühimmat deposunun başarıyla vurulduğunu belirtti.

Mühimmat deposunun Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin "Batı" birlik grubuna ait olduğu kaydedilen açıklamada, "Askeri tesiste, topçu ve tank mermileri, karadan havaya füzeleri depolanıyordu. Toplam 5 bin tondan fazla mühimmat bulunuyordu" ifadesi kullanıldı.

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan müzakereler sonucunda Kursk bölgesinde esir alınan 115 Rus askeri personelinin Kiev’in kontrolündeki bölgelerden iade edildiği belirtildi. Karşılığında 115 Ukrayna askerinin teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, değişimin insani arabuluculuk yapan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlandığını aktardı.

Açıklamada, “Değişimin ardından tüm Rus askeri personeli Belarus'ta bulunuyor ve burada akrabalarıyla temas kurma fırsatına sahip oluyor. Askerler tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya gidecek.” ifadeleri kullanıldı.

2 BÖLGEDE OHAL KARARI!

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Ukrayna'nın saldırılarında 10'larca sivil hayatını kaybederken, 100'ün üzerinde yaralı olduğu tespit edilmişti.

Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Belgorod'da da olağanüstü hal ilan edilmişti.

100'Ü AŞKIN YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçleri henüz sınır ötesine çıkarılamadı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 100'ü aşkın yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.