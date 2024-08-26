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Kızıldeniz'de saldırıya uğradı! Yunan gemisi cayır cayır yanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Yunan petrol gemisinde çıkan yangının hala devam ettiği belirtildi.

Husiler, Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef almaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin (AB), Kızıldeniz'de yürüttüğü askeri operasyon

Aspire, tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta Husi saldırısına uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinde çıkan yangının hala devam ettiği aktarılarak, gemide petrol sızıntısına dair bir işaret olmadığı ifade edildi.

150 BİN TON HAM PETROL TAŞIYOR

Yetkililer, Sounion'un 150 bin ton ham petrol taşıdığını ve çevresel bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Gemi ilk olarak 21 Ağustos'ta saldırıya uğramış ve saldırının ardından gemi motor gücünü kaybetmişti. Mürettebat, yardım talebinde bulunmasının ardından bölgede bulunan AB  güçleri tarafından kurtarılmıştı.

Mürettebat, daha sonra Cibuti'ye nakledilmişti. Sounion, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen ve bu ay içinde Husi saldırısına uğrayan üçüncü gemi oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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