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    Koca ülkede amiral kalmayınca iş ilanı verdiler, aylık 475 bin lira maaş alacak

    Kaynak: The Telegraph / Düzenleyen:

    Dünya İngiliz donanmasının verdiği iş ilanını konuşuyor. Nükleer denizaltında çalışacak tuğamiral bulamayınca ünlü iş ve işçi arama sitesi Linkedin’e ilan verdiler. Çalışacak personel aylık 450 bin lira maaş alacak.

    Koca ülkede amiral kalmayınca iş ilanı verdiler, aylık 475 bin lira maaş alacak
    Dünya Haberleri  / The Telegraph

    İngiliz donanması, mevcut Denizaltılar Direktörü Tuğamiral Simon Asquith’in yerini alacak kimseyi bulamayınca profesyonel iş ve işçi ağı Linkedin’e ilan vermek zorunda kaldı.

    YILLIK 150 BİN STERLİN MAAŞ

     İngiliz basınına konuşan savunma kaynakları The Telegraph’a, “denizaltı komuta etme tecrübesi bulunan emekli bir subay” aradıklarını ve pozisyon için yıllık 150 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 700 bin TL) maaş vermeyi düşündüklerini söyledi.

    “GİZLİ VE ELİT OPERASYONLARIN KOMUTASINDAN SORUMLU OLACAK”

    İlanda belirtildiğine göre işe alınacak kişi “son derece gizli ve elit operasyonların” yanı sıra nükleer denizaltı ‘Trident’in komutasından da sorumlu olacak.

    İNGİLİZ DONANMASININ CİDDİ ELEMAN EKSİKLİĞİ VAR

    Donanmanın Linkedin aracılığıyla işe alım yapması alışılmadık bir durum olmasa da, daha önce bu derece yüksek bir pozisyon için ilan verilmemişti. İngiliz basını kısa süre önce donanmanın ciddi şekilde eleman eksikliği yaşadığını, bu sebeple iki savaş gemisini hizmet dışı bırakmak zorunda kaldığını yazmıştı.

    İngiliz DonanmasıTuğamiralSterlin Euro
    Haberler > Dünya > Koca ülkede amiral kalmayınca iş ilanı verdiler, aylık 475 bin lira maaş alacak
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