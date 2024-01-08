Koca ülkede amiral kalmayınca iş ilanı verdiler, aylık 475 bin lira maaş alacak

8 Ocak 2024 13:37 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 13:41

İngiliz donanması, mevcut Denizaltılar Direktörü Tuğamiral Simon Asquith’in yerini alacak kimseyi bulamayınca profesyonel iş ve işçi ağı Linkedin’e ilan vermek zorunda kaldı.

YILLIK 150 BİN STERLİN MAAŞ

İngiliz basınına konuşan savunma kaynakları The Telegraph’a, “denizaltı komuta etme tecrübesi bulunan emekli bir subay” aradıklarını ve pozisyon için yıllık 150 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 700 bin TL) maaş vermeyi düşündüklerini söyledi.

“GİZLİ VE ELİT OPERASYONLARIN KOMUTASINDAN SORUMLU OLACAK”

İlanda belirtildiğine göre işe alınacak kişi “son derece gizli ve elit operasyonların” yanı sıra nükleer denizaltı ‘Trident’in komutasından da sorumlu olacak.

İNGİLİZ DONANMASININ CİDDİ ELEMAN EKSİKLİĞİ VAR

Donanmanın Linkedin aracılığıyla işe alım yapması alışılmadık bir durum olmasa da, daha önce bu derece yüksek bir pozisyon için ilan verilmemişti. İngiliz basını kısa süre önce donanmanın ciddi şekilde eleman eksikliği yaşadığını, bu sebeple iki savaş gemisini hizmet dışı bırakmak zorunda kaldığını yazmıştı.