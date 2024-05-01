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Kolombiya İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kolombiya İsrail&#039;le diplomatik ilişkilerini kesecek

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurdu. Kolombiya daha önce İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden kovmuştu

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşı dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi büyüyor. Üniversite öğrencileri, ABD başta olmak üzere Avrupa'da İsrail'e karşı protesto gösterilerini sürdürürken, Kolombiya'dan Tel Aviv yönetimine karşı dikkat çeken hamle geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurdu.

Kolombiya İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesecek - 1. Resim

"FİLİSTİN ÖLÜRSE İNSANLIK ÖLÜR, İZİN VERMEYİZ"

İsrail'in "soykırımcı bir hükümete sahip olması" nedeniyle bağların kopacağını belirten Petro, "Filistin ölürse, insanlık ölür ve ölmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, daha önce İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya "saygısızlık" yaptığını belirterek, ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunmuştu.

GÜNEY AMERİKA İSRAİL'İN KATLİAMINA SESSİZ KALMADI

Güney Amerika ülkeleri İsrail'in katliamına karşı sessiz kalmadı. Bolivya, Gazze’de “saldırgan ve orantısız askeri güç” kullandığı gerekçesiyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını duyurdu. Şili ve Kolombiya da İsrail’deki büyükelçilerini istişare için ülkelerine çağırdıklarını açıkladı. Venezuela, Nikaragua ve Küba da İsrail saldırılarına “soykırım” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise İsrail'i Gazze’de soykırım yapmakla suçladı. İsrail ise, Lula'yı 'istenmeyen kişi' (persona non grata) ilan etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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