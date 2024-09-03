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Koltuğu için halka yalan söyledi! Gantz'tan Netanyahu'ya anlaşma tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Koltuğu için halka yalan söyledi! Gantz&#039;tan Netanyahu&#039;ya anlaşma tepkisi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de 6 esirin ölümü İsrail'i karıştırdı. Netanyahu'nun en büyük rakibi İsrailli Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gantz, "Netanyahu siyasi kariyeri için anlaşmayı engelledi. Halka yalan söyledi, rehineleri evlerine geri getirmeyecek" dedi.

Gazze'de aylardır soykırım yapan İsrail, ordunun 6 esirin cesedini bulduğunu açıklamasıyla kaosa sürüklendi. Tel Aviv isyan bayrağı açan on binlerce kişi sokaklarda protesto gösterilerini sürdürüyor. Netanyahu'ya dikkat çeken bir suçlama da İsrailli Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'dan geldi.

Savaş kabinesi üyeliğinden istifa eden Gantz, "Netanyahu halka yalan söyledi, rehineleri evlerine geri getirmeyecek” dedi.

"NETANYAHU KOLTUĞU İÇİN ANLAŞMAYI ENGELLİYOR"

İsrail Savaş Kabinesi’nin eski üyesi ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alarak, Netanyahu’nun siyasi kariyeri için esir takası anlaşmasını engellediğini öne sürdü.

"SİZE YALAN SÖYLEDİ, ASLA GERİ GETİRMEYECEK"

Netanyahu’nun Philadelphia Koridoru’ndaki askeri varlığın Hamas ile anlaşmaya varmaktan neden daha önemli olduğuna dair dün yaptığı açıklamaya değinen Gantz, “Netanyahu halka yalan söyledi. Rehineleri evlerine geri getirmeyecek, güneyi gerçekten korumayacak, kuzeyde yaşayanları evlerine geri döndürmeyecek, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeyecek” dedi.

Savaş kabinesinde görev yaptığı dönemde Netanyahu'nun geçtiğimiz yıl kasım ayında bir hafta süren anlaşma da dahil olmak üzere esir takası anlaşmalarında ilerleme sağlanmasına sürekli engel olduğunu söyleyen Gantz, “Bu beni şaşırtmıyor çünkü Netanyahu siyasi kariyerini hayatta tutmaya odaklanmış durumda ve İran nükleer silaha doğru ilerlerken ABD ile stratejik bağlarımıza zarar veriyor. Rehineleri geri getirmeliyiz, bedeli çok ağır olsa bile” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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