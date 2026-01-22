Yunanistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dereler taştı, araçlar sürüklendi. Yaşanan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'daki Glifada bölgesinde sele kapılan bir araç sürüklenerek bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle başka bir aracın altına girerek orada mahsur kalan kadın, hayatını kaybetti.

Kentte, bazı dereler taşarken yolların çamur ve sular altında kaldığı görüldü.

